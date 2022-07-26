Эден Азар назвал игрока, против которого ему было сложнее всего играть в Премьер-лиге

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на вопрос о том, против какого игрока ему было сложнее всего играть а английской Премьер-лиге.

«Сложнее всего мне было играть против Кайла Уолкера. Он сильнее и быстрее меня. Его было трудно обыграть», — приводит слова Азара ESPN GB.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. За лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, забил 110 мячей, а также отдал 92 результативные передачи. В составе «Челси» форвард дважды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, дважды становился победителем Лиги Европы. В сезоне-2014/2015 Азар стал лучшим игроком сезона в АПЛ.

В 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн.