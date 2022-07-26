«Ливерпуль» заключил новый контракт с лучшим вратарём женской Суперлиги

31-летняя вратарь Рэйчел Лоус подписала новый контракт с женским «Ливерпулем».

В сезоне-2021/2022 Лоус стала обладателем «Золотой перчатки» как вратарь с наибольшим количеством «сухих» матчей в Суперлиге — их у голкипера в прошлом чемпионате было 13. Это также рекорд для её клуба.

«Принять решение о продлении контракта было очень легко. Когда Мэтт Бирд (главный тренер женского «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата») сказал, что хочет, чтобы я осталась в команде, я просто ответила: «Когда мне можно будет подписать контракт?», потому что я была готова и хотела остаться в клубе», — приводит слова Лоус официальный сайт команды.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл Суперлигу. Ранее Лоус также выигрывала чемпионат Англии с красными, это было во время её аренды из «Сандерленда» в 2013 году.