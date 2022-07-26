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Наставник «Динамо» Йоканович прокомментировал подписание защитника Роберто Фернандеса

Наставник «Динамо» Йоканович прокомментировал подписание защитника Роберто Фернандеса
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание командой контракта с защитником Роберто Фернандесом.

«Роберто Фернандес – молодой центральный защитник, за которым наш клуб следил уже давно. Мы считаем, что с нами он сможет прогрессировать и поможет нам укрепить линию обороны. Мы сделаем всё возможное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в «Динамо» и российском футболе», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Контракт с 22-летним Фернандесом подписан до 2027 года. Ранее центральный защитник выступал за парагвайский клуб «Гуарани» из Асунсьона. В прошлом сезоне Фернандес принял участие в 20 матчах и и забил один гол. Футболист играл за молодёжные сборные Парагвая разных возрастов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,3 млн.

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