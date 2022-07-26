«Милан» близок к приобретению Де Кетеларе

«Милан» близок к подписанию нападающего бельгийского «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает Sport Italia.
Директора «Милана» Паоло Мальдини и Рикки Массаро отправятся в Лугано, чтобы встретиться со своими коллегами из «Брюгге» и обсудить условия сделки.
Ранее была информация, что итальянский клуб предложил за 21-летнего футболиста € 25 млн и трёх игроков — Эмиля Робака, Андрея Коубиша и Андреаса Юнгдаля, выступающих за команды структуры «Милана». Также сообщалось, что клуб уже согласовал с бельгийским нападающим условия контракта до 2027 года с зарплатой в € 2,7 млн за сезон.
Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В сезоне-2021/2022 Шарль в 49 матчах забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. С ноября 2020-го Де Кетеларе вызывается в сборную Бельгии.
- 26 июля 2022
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