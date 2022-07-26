Бабаев: конец августа — крайний срок, когда Кубку России надо стартовать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, согласно которой старт Кубка России будет перенесён с 17 августа.

«Конец августа — край, когда надо стартовать. Команды РПЛ присоединятся позже, как это было раньше. Тем не менее это один турнир. Нельзя недооценивать команды из ФНЛ-1, ФНЛ-2. Надо принять решения в совокупности по всему турниру. Времени очень мало. Будет ещё одно совещание до конца недели. После него РФС, наверное, выйдет с каким-то заявлением. Рабочая группа уже к чему-то придёт, даст свои рекомендации, а руководство РФС примет решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что рассматривается вариант изменения формата Кубка России. Если реформа будет принята, новый формат турнира будет введён со следующего сезона.