Бабаев: конец августа — крайний срок, когда Кубку России надо стартовать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, согласно которой старт Кубка России будет перенесён с 17 августа.
«Конец августа — край, когда надо стартовать. Команды РПЛ присоединятся позже, как это было раньше. Тем не менее это один турнир. Нельзя недооценивать команды из ФНЛ-1, ФНЛ-2. Надо принять решения в совокупности по всему турниру. Времени очень мало. Будет ещё одно совещание до конца недели. После него РФС, наверное, выйдет с каким-то заявлением. Рабочая группа уже к чему-то придёт, даст свои рекомендации, а руководство РФС примет решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее стало известно, что рассматривается вариант изменения формата Кубка России. Если реформа будет принята, новый формат турнира будет введён со следующего сезона.
- 26 июля 2022
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