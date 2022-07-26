Ледяхов оценил слухи об интересе к Баринову со стороны «Валенсии»

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в клуб чемпионата Испании. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Валенсия».

«Верю, что в «Валенсии» могут рассматривать кандидатуру Баринова? Почему бы и нет? Основной игрок одной из ведущих команд России, всё ещё достаточно молодой по футбольным меркам. Другое дело, в Испании приветствуются в большей степени играющие исполнители, те, кто лучше работает с мячом. Зона центрального полузащитника подразумевает, что нужно не только разрушать, но и созидать.

В Примере больше любят именно таких игроков. Тем не менее у каждого свои сильные стороны. Баринов — типичный разрушитель, очень хорошо действует в своей зоне, цепкий при игре один в один. А главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо сам был таким футболистом. Поэтому он мог и обратить внимание на 25-летнего хавбека», — цитирует Ледяхова Legalbet.