Эден Азар: убрал бы VAR. Ошибки арбитров — часть футбола

Бельгийский нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).



«Мне не очень нравится VAR. Ошибки арбитров — это часть футбола. Но люди продолжали жаловаться, поэтому был создан VAR. После гола тебе приходится ждать. Из-за этого теряется радость от забитого мяча. Лично я бы убрал VAR», — приводит слова Азара ESPN.



Напомним, Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году. В прошлом сезоне 31-летний бельгийский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии. В 2018 году Азар стал бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной Бельгии.

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