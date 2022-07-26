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В «Спартаке» рассказали, когда примут решение об участии Джикии в матче с «Оренбургом»

В «Спартаке» рассказали, когда примут решение об участии Джикии в матче с «Оренбургом»
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В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления защитника красно-белых Георгия Джикии. В третьем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Гильермо Абаскаля примут «Оренбург».

«Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участие в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», — передаёт слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, Георгий Джикия получил повреждение и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча с «Краснодаром».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, куда перешёл из пермского «Амкара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в € 8 млн.

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