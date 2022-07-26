«Манчестер Юнайтед» официально представил Кристиана Эриксена

«Манчестер Юнайтед» опубликовал видео, в котором официально представил датского полузащитника Кристиана Эриксена в качестве футболиста клуба.



«Быть вновь на высоте — мечта клуба. Цель — выиграть что-то. Мой лучший совет — будь собой. Основная цель заключается в том, чтобы быть настолько высоко, насколько это возможно», — сказал Эриксен в видео.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. За сборную в завершившемся сезоне Кристиан провёл два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.