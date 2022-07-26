Аарон Рэмси покинул «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси покинул клуб, сообщает пресс-служба туринцев. Контракт 31-летнего валлийского футболиста с итальянским клубом расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, Рэмси выступал за «Ювентус» с 2019 года. Часть прошлого сезона валлийский полузащитник провёл в «Рейнджерс» на правах аренды. Рэмси принял участие в семи матчах чемпионата Шотландии, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Рэмси играл за «Кардифф Сити», лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест». С 2008 года полузащитник вызывается в национальную команду Уэльса.

По итогам сезона-2021/2022 туринский «Ювентус» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал «Милан».