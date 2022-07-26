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В Бразилии сообщили о приостановке контракта Гильермо Варелы с «Динамо»

В Бразилии сообщили о приостановке контракта Гильермо Варелы с «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Гильермо Варела приостановил действие контракта с российским клубом, сообщает журналист Фабио Алейшо на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, соглашение приостановлено до июня 2023 года. В ближайшее время Варела может заключить контракт с «Фламенго». Ожидается, что сегодня, 26 июля, защитник вылетит из Москвы в Дубай, после чего отправится в Бразилию.

Ранее появилась информация, что Варела тайно покинул базу «Динамо» и перестал выходить на связь. Позже Алейшо сообщал, что защитник вернулся на базу клуба, чтобы забрать свои вещи.

Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.

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