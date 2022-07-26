Глушаков — о словах Рианчо: уже четыре года как курица без головы что-то говорит
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо о возможности возвращения хавбека в московский клуб.
«Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине». Уже четыре года как курица без головы что-то говорит. Ладно, легенды высказываются о «Спартаке», ну вы-то куда? Гляньте сначала «Википедию» по моим матчам и голам.
А лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол. Даже уважаемый Курбан Бердыев ранее отказался говорить о нём», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.
Ранее экс-наставник заявил, что возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой, сказав, что он не видит реальных обоснований для перехода хавбека в стан подопечных Гильермо Абаскаля.
Новость по темеРианчо: возвращение Глушакова в «Спартак» будет шуткой
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