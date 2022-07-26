Сагитов, выступающий за словенское «Приморье»: меня в команде называют Кержаков

Бывший нападающий «Рубина» Артур Сагитов рассказал, как оказался в клубе из чемпионата Словении. Сейчас россиянин выступает за «Приморье».

«Меня в команде называют Кержаков. Почему-то с ударением на «а». Я спросил, почему Кержаков, тренер ответил: «Потому что это топ-нападающий». Второй тренер называет меня Дзюбой. Кто-то говорил про Игнашевича. Это всё, что тут знают про российский футбол.

Когда я ехал, боялся, что с нынешней политической ситуацией будет какое-то предвзятое отношение, — рассказал Сагитов. — Общался с другими нашими ребятами, у некоторых в Чехии или Польше бывали случаи, когда к россиянам плохо относились. Поэтому постоянно узнавал у спортивного директора, точно ли всё будет нормально. Но тут, наоборот, все меня поддерживают, улыбаются, шутят», — цитирует Сагитова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Сагитов выступал за «Сатурн» в группе 3 Футбольной национальной лиги 2. За команду из Раменского форвард провёл три игры, в которых не отметился результативными действиями.