Сагитов, выступающий за словенское «Приморье»: меня в команде называют Кержаков

Бывший нападающий «Рубина» Артур Сагитов рассказал, как оказался в клубе из чемпионата Словении. Сейчас россиянин выступает за «Приморье».
«Меня в команде называют Кержаков. Почему-то с ударением на «а». Я спросил, почему Кержаков, тренер ответил: «Потому что это топ-нападающий». Второй тренер называет меня Дзюбой. Кто-то говорил про Игнашевича. Это всё, что тут знают про российский футбол.
Когда я ехал, боялся, что с нынешней политической ситуацией будет какое-то предвзятое отношение, — рассказал Сагитов. — Общался с другими нашими ребятами, у некоторых в Чехии или Польше бывали случаи, когда к россиянам плохо относились. Поэтому постоянно узнавал у спортивного директора, точно ли всё будет нормально. Но тут, наоборот, все меня поддерживают, улыбаются, шутят», — цитирует Сагитова «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Сагитов выступал за «Сатурн» в группе 3 Футбольной национальной лиги 2. За команду из Раменского форвард провёл три игры, в которых не отметился результативными действиями.
- 26 июля 2022
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