Сагитов: достойно, что Слуцкий остался в «Рубине»

Бывший нападающий «Рубина» Артур Сагитов оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанского клуба. Под руководством российского специалиста казанцы покинули Российскую Премьер-Лигу и вылетели в Первую лигу.
«Мне кажется, да, правильно сделал «Рубин», оставив Слуцкого. Думаю, он как никто понимает, как важно вернуться в РПЛ, показать характер. Как по мне – это достойно. Руководство это поняло. Если клуб не выйдет в Российскую Премьер-Лигу, это будет позор? Позор – это громко сказано. Но это точно будет неприятно.
Это невыполнение задачи. В этом году они обязаны выходить. С таким составом есть очень большая вероятность, но ФНЛ – чемпионат с сюрпризами. Это же «лучшая лига мира», там каждая команда может дать бой», — цитирует Сагитова «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Сагитов выступал за «Сатурн» в группе 3 Футбольной национальной лиги 2. За команду из Раменского форвард провёл три игры, в которых не отметился результативными действиями.
- 26 июля 2022
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