Кавазашвили: травма Джикии — огромная потеря для «Спартака». Никто не может его заменить
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму капитана московской команды Георгия Джикии.
«Без Джикии у «Спартака» возникнут сложности. Никто из резервных игроков не может заменить его ни в плане игровых качеств, ни в мастерстве и таланте. Травма капитана — огромная потеря для «Спартака», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Георгий Джикия получил повреждение и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, куда перешёл из пермского «Амкара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в € 8 млн.
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