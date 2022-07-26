Кавазашвили: травма Джикии — огромная потеря для «Спартака». Никто не может его заменить

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму капитана московской команды Георгия Джикии.

«Без Джикии у «Спартака» возникнут сложности. Никто из резервных игроков не может заменить его ни в плане игровых качеств, ни в мастерстве и таланте. Травма капитана — огромная потеря для «Спартака», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Георгий Джикия получил повреждение и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, куда перешёл из пермского «Амкара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в € 8 млн.