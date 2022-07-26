Бекхэм обратился к игрокам женской сборной Англии перед полуфинальным матчем Евро-2022

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к игрокам женской сборной Англии перед полуфиналом женского чемпионата Европы со Швецией.
«Я просто хотел отправить вам сообщение. Во-первых, поздравить с невероятным турниром. Это было очень воодушевляюще, так захватывающе и так вдохновляюще. У меня есть дочь, и для неё вдохновляться вами, девочки, и вашими выступлениями было невероятно.
Но это вдохновляет не только девочек, это вдохновляет и мальчиков. Мы все знаем, что, когда проходят крупные турниры, наша страна и наши болельщики поддерживают нас как никто другой. Было невероятно видеть выступления, но лично для меня игра с Испанией была тем, что действительно сплотило нацию.
Удачи в полуфинале, мы все поддерживаем вас, мы все рады это увидеть, и я знаю, что есть один человек, который действительно рад это увидеть. Спасибо, что вдохновили мою дочь», — сказал Бекхэм в видео, опубликованном в социальной сети.
- 26 июля 2022
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