Андрей Аршавин оценил перспективы развития женского футбола в России

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о развитии женского футбола в стране.

«Женский «Зенит» живёт всего три года. Я только пересекаюсь с нашей командой, но они хорошо выступают. Мне кажется, в целом сейчас женский футбол переживает вторую молодость. УЕФА ему уделяет большое внимание, и специально отдали Евро Англии, потому что там бум футбола. В прошлом году создали лигу, и там какие-то чумовые контракты. Первая женщина начала зарабатывать миллион долларов. Поэтому думаю, что сегодня шведкам будет непросто.



Исторически лучше всего женский футбол развит в скандинавских странах и Америке, но в целом идёт большое развитие. УЕФА очень много денег вкладывает в обучение девочек, и за границей девочки с мальчиками до 11 лет играют в одной команде. Может, и мы к этому придём, потому что в Питере сейчас тоже хотят открыть школу. И такие клубы, как «Ростов», «Рубин», тоже заставляют иметь женские команды. Мне кажется, развитие футбола будет, но по уровню игры пока далеко до мужского», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч».