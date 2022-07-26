Источник: «Спартак» обсудил вариант игровой формы с итальянской компанией Errea

Итальянская компания Errea предложил вариант домашней игровой формы московскому «Спартаку», сообщает Metaratings.
По информации источника, концепт включает в себя красную футболку с белой горизонтальной полосой на груди и вставками того же цвета на рукавах, а также белых шорт с красной вертикальной полосой сбоку.
Ранее «Спартак» прекратил сотрудничество с прежним техническим спонсором — американской компанией Nike. Причиной завершения сотрудничества стал запрет УЕФА на выступление российских команды в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023. Компания производила экипировку для российского клуба с 2005 года.
После двух туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 является ЦСКА, набравший шесть очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (4) и «Зенит» (4).
- 26 июля 2022
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