Воспитанник «Рубина» Сагитов: Бердыев — лучший тренер в моей карьере
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Бывший нападающий «Рубина» Артур Сагитов рассказал, кого считает лучшим тренером в карьере.
«Естественно, лучший тренер в карьере – Бердыев. Связь с ним не поддерживаю, я слежу за его карьерой. Он сейчас в Иране. Буду рад пообщаться с ним. Для меня это эталон не только тренерских, но и человеческих качеств.
Я был в Турции и поехал на переговоры с «Ордыбасы». Президент клуба со мной связался, дал понять, что они хотят меня взять, но ему надо созвониться с Бердыевым. Как я слышал, Курбан Бекиевич дал мне положительную характеристику», — цитирует Сагитова «РБ Спорт».
Артур Сагитов с 2018 по 2020 год работал в «Рубине» с Курбаном Бердыевым. В Российской Премьер-Лиге в составе казанцев он забил один гол.
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