«Шериф» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 26 июля, состоялся ряд матчей в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одном из них киприотский АЕК принимал «Мидтьюлланн». Команды играли в Ларнаке, первые 120 минут матча завершились со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Виктор Олатунджи, в составе гостей — Хенрик Далсгор. В серии пенальти сильнее оказались датчане, которые пробились в 3-й квалификационный раунд турнира.
В другой встрече чешская «Виктория Пльзень» принимала финский ХИК. Чехи одержали разгромную победу со счётом 5:0 и вышли в следующую стадию квалификации еврокубка.
В третьем противостоянии молдавский «Шериф» на своём поле играл со словенским «Марибором». Минимальную победу одержал клуб из Приднестровья. Подопечные Степана Томаса продолжат выступление в первенстве.
- 26 июля 2022
-
23:35
-
23:28
-
23:27
-
23:23
-
23:13
-
23:13
-
23:07
-
22:57
-
22:48
-
22:41
-
22:26
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:35
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:59
-
20:57
-
20:47
-
20:31
-
20:15
-
19:58
-
19:54
-
19:49
-
19:38
-
19:26
-
19:20