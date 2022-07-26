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«Шериф» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Шериф» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Сегодня, 26 июля, состоялся ряд матчей в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них киприотский АЕК принимал «Мидтьюлланн». Команды играли в Ларнаке, первые 120 минут матча завершились со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Виктор Олатунджи, в составе гостей — Хенрик Далсгор. В серии пенальти сильнее оказались датчане, которые пробились в 3-й квалификационный раунд турнира.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
26 июля 2022, вторник. 18:30 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Окончен
1 : 1
3 : 4
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Олатунджи – 9'   1:1 Далсгор – 12'

В другой встрече чешская «Виктория Пльзень» принимала финский ХИК. Чехи одержали разгромную победу со счётом 5:0 и вышли в следующую стадию квалификации еврокубка.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
26 июля 2022, вторник. 20:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
5 : 0
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Перница – 11'   2:0 Сикора – 21'   3:0 Гейда – 31'   4:0 Сикора – 73'   5:0 Климент – 84'

В третьем противостоянии молдавский «Шериф» на своём поле играл со словенским «Марибором». Минимальную победу одержал клуб из Приднестровья. Подопечные Степана Томаса продолжат выступление в первенстве.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
26 июля 2022, вторник. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
1 : 0
Марибор
Марибор, Словения
1:0 Янсане – 88'
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