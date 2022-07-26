«Шериф» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 26 июля, состоялся ряд матчей в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них киприотский АЕК принимал «Мидтьюлланн». Команды играли в Ларнаке, первые 120 минут матча завершились со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Виктор Олатунджи, в составе гостей — Хенрик Далсгор. В серии пенальти сильнее оказались датчане, которые пробились в 3-й квалификационный раунд турнира.

В другой встрече чешская «Виктория Пльзень» принимала финский ХИК. Чехи одержали разгромную победу со счётом 5:0 и вышли в следующую стадию квалификации еврокубка.

В третьем противостоянии молдавский «Шериф» на своём поле играл со словенским «Марибором». Минимальную победу одержал клуб из Приднестровья. Подопечные Степана Томаса продолжат выступление в первенстве.