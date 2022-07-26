Кечинов: Абаскаль будет ломать голову, если Джикия пропустит матч с «Оренбургом»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал травму капитана московской команды Георгия Джикии.
«Если Джикия не сыграет с «Оренбургом» — это потеря для «Спартака». Георгий — капитан команды и основной защитник «Спартака». Можно сказать, ключевой футболист.
Абаскаль будет ломать голову, если Джикия пропустит матч с «Оренбургом». Кем заменить? Есть Чернов, который последние матчи играл вместе с Джикией. В команде ещё есть Кофрие. Может, Абаскаль кого-нибудь из молодых ребят поставит в состав. Думаю, что тренер разберётся. Кто на данный момент будет сильнее выглядеть и увереннее себя чувствовать, тот и сыграет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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