Президент «Атлетико»: переход Роналду в мадридский клуб практически невозможен

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в мадридский клуб.
«Не знаю, кто придумал эту историю с переходом Роналду в «Атлетико». Это определённо неправда. Вариант с переходом в «Атлетико» для Роналду практически невозможен», — приводит слова Сересо COPE.
Ранее появилась информация, согласно которой Роналду выразил готовность перейти в «Атлетико». Португальский футболист рассчитывает выступить в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2022/2023. Ранее Роналду не отправился с «красными дьяволами» в предсезонный тур.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.
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