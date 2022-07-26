Григорян: покупать легионеров — бросать вызов людям, которые влачат жалкое существование

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о приобретении российскими клубами легионеров.
«Почему клубы тратят пять-шесть миллионов на покупки легионеров? Конечно, выгодное направление для руководителей клубов — покупая иностранных игроков, действуя через агентов, строить свой собственный бизнес. Но в то время, в какое мы живём, — это вызов обществу, тем людям, которые влачат жалкое существование, с трудом зарабатывают на хлеб насущный.
Я понимаю, если бы все в России чувствовали себя хорошо, пенсионеры были обеспечены, учителя, врачи, всё население. Тогда и футбольные клубы могли бы жить на широкую ногу. Но сейчас развивать команды, покупая легионеров — значит, не уважать самих себя, проявлять ущербность. Меня сильно раздражают те, кто так делает», — цитирует Григоряна «РБ Спорт».
До ЦСКА последним клубом Григоряна стал армянский «Алашкерт». После пяти матчей чемпионата Армении команда имела в своём активе два очка и занимала предпоследнюю, девятую строчку турнирной таблицы, поэтому Григорян подал в отставку.
- 26 июля 2022
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