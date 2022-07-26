Армянский «Пюник» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Поделиться
Сегодня, 26 июля, состоялся ряд матчей в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одном из них люксембургский «Дюделанж» принимал армянский «Пюник». Армянский клуб забил четыре гола, мячи в сетку ворот соперника отправили Жуниньо, Лука Юричич, оформивший дубль, и Юсуф Отубанджо. Благодаря этой победе армянская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
26 июля 2022, вторник. 20:30 МСК
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Окончен
1 : 4
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Хассан – 21' 1:1 Жуниньо – 24' 1:2 Юричич – 53' 1:3 Отубанджо – 75' 1:4 Юричич – 85'
В другой встрече ирландский «Шэмрок Роверс» дома играл с «Лудогорцем». Болгарский клуб в первой игре разгромил соперников со счётом 3:0, поэтому, несмотря на сегодняшнее поражение со счётом 1:2, вышел в следующий раунд турнира.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
26 июля 2022, вторник. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
2 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Грин – 21' 2:0 Эмаху – 88' 2:1 Каули – 90+4'
Удаления: нет / Шоу – 51'
В третьем матче загребское «Динамо» минимально обыграло «Шкупи» из Северной Македонии и вышло в 3-й раунд соревнования.
Комментарии
- 27 июля 2022
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:40
-
00:40
-
00:22
-
00:07
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:49
-
23:35
-
23:28
-
23:27
-
23:23
-
23:13
-
23:13
-
23:07
-
22:57
-
22:48
-
22:41
-
22:26
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:35
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:59
Партнерский контент