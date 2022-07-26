Армянский «Пюник» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 26 июля, состоялся ряд матчей в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.



В одном из них люксембургский «Дюделанж» принимал армянский «Пюник». Армянский клуб забил четыре гола, мячи в сетку ворот соперника отправили Жуниньо, Лука Юричич, оформивший дубль, и Юсуф Отубанджо. Благодаря этой победе армянская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В другой встрече ирландский «Шэмрок Роверс» дома играл с «Лудогорцем». Болгарский клуб в первой игре разгромил соперников со счётом 3:0, поэтому, несмотря на сегодняшнее поражение со счётом 1:2, вышел в следующий раунд турнира.

В третьем матче загребское «Динамо» минимально обыграло «Шкупи» из Северной Македонии и вышло в 3-й раунд соревнования.