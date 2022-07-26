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Армянский «Пюник» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Армянский «Пюник» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Сегодня, 26 июля, состоялся ряд матчей в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них люксембургский «Дюделанж» принимал армянский «Пюник». Армянский клуб забил четыре гола, мячи в сетку ворот соперника отправили Жуниньо, Лука Юричич, оформивший дубль, и Юсуф Отубанджо. Благодаря этой победе армянская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
26 июля 2022, вторник. 20:30 МСК
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Окончен
1 : 4
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Хассан – 21'   1:1 Жуниньо – 24'   1:2 Юричич – 53'   1:3 Отубанджо – 75'   1:4 Юричич – 85'

В другой встрече ирландский «Шэмрок Роверс» дома играл с «Лудогорцем». Болгарский клуб в первой игре разгромил соперников со счётом 3:0, поэтому, несмотря на сегодняшнее поражение со счётом 1:2, вышел в следующий раунд турнира.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
26 июля 2022, вторник. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
2 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Грин – 21'   2:0 Эмаху – 88'   2:1 Каули – 90+4'
Удаления: нет / Шоу – 51'

В третьем матче загребское «Динамо» минимально обыграло «Шкупи» из Северной Македонии и вышло в 3-й раунд соревнования.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
26 июля 2022, вторник. 22:00 МСК
Шкупи
Чаир, Северная Македония
Окончен
0 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Адеми – 47'
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