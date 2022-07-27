Матч Англия — Швеция стал самым посещаемым полуфиналом в истории женских ЧЕ
Поделиться
Матч 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Швеция побил рекорд посещаемости среди полуфинальных игр в истории турнира.
Встречу, которая проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), посетили 28 624 зрителя. Игра завершилась победой английских футболисток со счётом 4:0. Голы в составе сборной Англии забили футболистки Бет Мид, Люси Бронз, Алессия Руссо и Фрэн Кирби.
Женская сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция. Финальный матч женского Евро-2022 состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.
Новость по темеВ финале женского Евро-2022 не будет тренера-мужчины
Комментарии
- 27 июля 2022
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:40
-
00:40
-
00:22
-
00:07
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:49
-
23:35
-
23:28
-
23:27
-
23:23
-
23:13
-
23:13
-
23:07
-
22:57
-
22:48
-
22:41
-
22:26
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:35
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:59
Партнерский контент