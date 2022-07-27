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Матч Англия — Швеция стал самым посещаемым полуфиналом в истории женских ЧЕ

Матч Англия — Швеция стал самым посещаемым полуфиналом в истории женских ЧЕ
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Матч 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Швеция побил рекорд посещаемости среди полуфинальных игр в истории турнира.

Встречу, которая проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), посетили 28 624 зрителя. Игра завершилась победой английских футболисток со счётом 4:0. Голы в составе сборной Англии забили футболистки Бет Мид, Люси Бронз, Алессия Руссо и Фрэн Кирби.

Женская сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция. Финальный матч женского Евро-2022 состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.

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