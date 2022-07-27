Агент Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отдать португальца в аренду и продлить контракт

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего Криштиану Роналду, провёл встречу с руководством клуба и выдвинул предложение по футболисту, сообщает COPE.

По данным источника, агент попросил у руководства «Манчестер Юнайтед», чтобы клуб продлил с игроком контрактное соглашение, а после этого Роналду отдали в аренду на один сезон в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отдать португальского нападающего в аренду. «Красные дьяволы» рассчитывают, что по итогам предстоящего сезона клуб сможет попасть в Лигу чемпионов, а Роналду вернётся в команду и поможет ей уже в сезоне-2023/2024.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.