В «Баварии» объяснили, почему отказались от подписания контракта с Криштиану Роналду

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему клуб отказался от подписания контрактного соглашения с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы обсудили эту тему внутри компании, иначе мы не справлялись бы со своей работой должным образом. Лично я считаю Криштиану Роналду одним из величайших футболистов, когда-либо живших на планете. Но мы пришли к выводу, что, несмотря на наше уважение к нему, в текущей ситуации он не вписывается в нашу философию», — приводятся слова Кана в «твиттере» Bayern & Germany.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал три результативные передачи.