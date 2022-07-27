Руни, Оуэн и Кейн впечатлились выходом женской сборной Англии в финал Евро

Бывшие и действующая звёзды английского футбола Уэйн Руни, Майкл Оуэн и Гарри Кейн выразили эмоции после выхода женской сборной в финал домашнего чемпионата Европы – 2022.
«Да, «львицы»! Выходим в финал!» – написал в «Твиттере» капитан мужской национальной сборной Англии, нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, сопроводив текст эмодзи с аплодисментами.
Чуть больше эпитетов для женской команды нашли экс-форвард «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и бывший нападающий «Ливерпуля», «Реала», «Ньюкасла» и «МЮ» Майкл Оуэн, в 2010-х вместе выступавшие за сборную.
«Какой перформанс «львиц» сегодня вечером! Приближается заслуженный финал Евро-2022. Поздравляю всех игроков и персонал», – такой пост опубликовал в соцсетях Руни, являющийся на данный момент тренером американского «Ди-Си Юнайтед».
«Блестящее завершение от Алессии Руссо, которое подчёркивает великолепное выступление сборной Англии», – похвалил Оуэн третий гол команды и добавил хештег #DoingUsProud («заставляет нас гордиться». – Прим. «Чемпионата»).
Напомним, вечером 26 июля в Шеффилде женская сборная Англии с крупным счётом обыграла в полуфинале Евро шведок – 4:0. Голами в составе «львиц» отметились Бет Мид, Люси Бронз, Алессия Руссо и Фрэн Кирби. В решающем матче англичанки встретятся с победителем пары Германия – Франция.
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