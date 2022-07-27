Де Лигт вошёл в тройку самых дорогих приобретений «Баварии»
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Защитник Маттейс де Лигт вошёл в тройку самых дорогих приобретений «Баварии», сообщает Sport.es.
По данным источника, «Бавария» заплатила за де Лигта € 67 млн, что позволило ему стать вторым самым дорогим трансфером в истории «Баварии». Больше всего мюнхенский клуб заплатил за защитника Лукаса Эрнандеса — € 80 млн. На третьем месте по этому показателю находится Лерой Зане, за которого мюнхенский клуб заплатил € 60 млн.
Примечательно, что сейчас два защитника входят в тройку самых дорогих приобретений в истории «Баварии».
Де Лигт перешёл в «Баварию» в летнее трансферное окно. Контракт де Лигта с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее де Лигт выступал за туринский «Ювентус», в который он перешёл из «Аякса» в 2019 году.
Новость по темеБонуччи раскритиковал де Лигта после его перехода в «Баварию»
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