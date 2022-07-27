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«Давление снято с плеч игроков». Черчесов – об ответном матче со «Слованом»

«Давление снято с плеч игроков». Черчесов – об ответном матче со «Слованом»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов принял участие в пресс-конференции перед ответным матчем второго квалификаицонного раунда Лиги чемпионов со словацким «Слованом». Он говорил после нападающего Форчуна Бэсси, который отметил, что из-за поражения в первой игре ситуация непроста, но давления в связи с этим команда не ощущает.

«Если Форчун не чувствует давления, то это говорит о том, что оно снято с плеч игроков. Мы знаем, какая накалённая атмосфера ждёт нас на стадионе в среду. Ещё до противостояния со «Слованом» не могли считать, что перед нами стоит лёгкая задача. Наш соперник – команда, четыре раза подряд выигравшая чемпионат своей страны. «Слован» имеет преимущество после первой встречи, но наша команда способна исправить ситуацию. Нужные футболисты для этого у нас есть. Мы должны подойти с правильным настроем и сохранять концентрацию на протяжении всего матча, потому что в Будапеште все видели, к чему может привести пятиминутная потеря внимания», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Первый матч команд состоялся 20 июля на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. «Ференцварош» повёл в счёте на 70-й минуте, но затем пропустил два мяча и уступил – 1:2. Ответная встреча пройдёт в Братиславе 27 июля, начало – в 21:30 мск.

Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»

«Слован» — «Ференцварош». Станислав Черчесов остаётся в Лиге чемпионов! «Слован» — «Ференцварош». Станислав Черчесов остаётся в Лиге чемпионов!
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