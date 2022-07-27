Модель рассказала, как провела ночь с Криштиану Роналду

Модель и телеведущая Элисон Экманн рассказала, как провела ночь с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я была организатором мероприятия Криштиану Роналду, посвященного его новым духам. На вечеринке мы разговорились, и он пригласил меня к себе домой. Я сказала ему «нет», потому что завтра мне нужно на работу. Мой друг, который был там со мной, сказал: «Али, ты не можешь отказать, пожалуйста». Поэтому я сказала Криштиану: ты должен прислать мне водителя, чтобы он отвез меня домой, когда я скажу». Мы ушли с вечеринки и оказались у него дома. Выпили несколько бокалов шампанского. Затем, около 3 часов ночи, я сказала ему, что хочу домой, и он отправил домой меня вместе с его водителем. Когда мы вышли из дома, он попросил номер, и мы писали друг другу месяц, но ничего особенного: «Привет, как дела. Чем занимаешься? Я работаю. Я дома. Такие вещи. И это прекратилось», — приводит слова Экманн Corriere dello Sport.

Отмечается, встреча была ещё до того, как Роналду познакомился со своей нынешней женой Джорджиной Родригес.