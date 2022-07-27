Тома Мёнье: Неймар потерял свою магию в «ПСЖ»

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье считает, что бразильский нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ».

«Неймар потерял свою магию в «ПСЖ». Должен признаться, я был большим поклонником Неймара, когда он ещё играл за «Барселону». Камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ» был полностью связан с ним. Если бы мне было 10 лет, я бы повесил его постер в мою комнату», — приводит слова Мёнье Marca.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского нападающего в € 75 млн.

В прошлом сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голо и сделал 8 результативных передач.