Тома Мёнье: Неймар потерял свою магию в «ПСЖ»
Поделиться
Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье считает, что бразильский нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ».
«Неймар потерял свою магию в «ПСЖ». Должен признаться, я был большим поклонником Неймара, когда он ещё играл за «Барселону». Камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ» был полностью связан с ним. Если бы мне было 10 лет, я бы повесил его постер в мою комнату», — приводит слова Мёнье Marca.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского нападающего в € 75 млн.
В прошлом сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голо и сделал 8 результативных передач.
Комментарии
- 27 июля 2022
-
05:31
-
04:58
-
04:38
-
04:10
-
04:08
-
03:47
-
03:33
-
03:31
-
03:14
-
03:03
-
02:57
-
02:41
-
02:40
-
02:13
-
02:02
-
01:54
-
01:38
-
01:32
-
01:20
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:40
-
00:40
-
00:22
-
00:07
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:49
-
23:35
-
23:28
-
23:27
-
23:23
-
23:13
-
23:13
Партнерский контент