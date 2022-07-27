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«Это фол, Гео, не бегай ко мне больше». РФС показал работу арбитров на матче за Суперкубок

«Это фол, Гео, не бегай ко мне больше». РФС показал работу арбитров на матче за Суперкубок
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Российский футбольный союз на официальном YouTube-канале опубликовал эксклюзивные кадры работы арбитров на матче за Суперкубок России «Зенит» – «Спартак».

В 13-минутном ролике отражена подготовка к игре главного арбитра Владимира Москалёва, его помощников Валерия Данченко и Максима Ковалёва, резервного судьи Кирилла Левникова, их приезд на стадион, разминка и работа в деталях непосредственно во время матча.

В одном из эпизодов Москалёв провёл беседу с требующим наказания для соперника Георгием Джикией со словами: «Давай, не надо ко мне бегать. Нет, это не жёлтая, Гео. Я знаю, как все играют. Мы это прошли сейчас. Вы не хотите эти жёлтые. Мы любое касание не будем давать. Это фол, Гео. И не бегай за мной! Не бегай ко мне больше!».

Изюминкой видео стали опубликованные аудиопереговоры Москалёва с VAR в спорных моментах, включая неназначенный пенальти на 59-й минуте, когда в штрафной «Зенита» столкнулись Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков и Антон Зиньковский. В этом эпизоде главный арбитр увидел фол со стороны атакующего игрока и подтвердил свою уверенность в диалоге с помощниками, которые закрепили решение после просмотра повтора.

Напомним, 9 июля «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Спартак» со счётом 4:0. Голы забили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

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