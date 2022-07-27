«Это фол, Гео, не бегай ко мне больше». РФС показал работу арбитров на матче за Суперкубок

Российский футбольный союз на официальном YouTube-канале опубликовал эксклюзивные кадры работы арбитров на матче за Суперкубок России «Зенит» – «Спартак».
В 13-минутном ролике отражена подготовка к игре главного арбитра Владимира Москалёва, его помощников Валерия Данченко и Максима Ковалёва, резервного судьи Кирилла Левникова, их приезд на стадион, разминка и работа в деталях непосредственно во время матча.
В одном из эпизодов Москалёв провёл беседу с требующим наказания для соперника Георгием Джикией со словами: «Давай, не надо ко мне бегать. Нет, это не жёлтая, Гео. Я знаю, как все играют. Мы это прошли сейчас. Вы не хотите эти жёлтые. Мы любое касание не будем давать. Это фол, Гео. И не бегай за мной! Не бегай ко мне больше!».
Изюминкой видео стали опубликованные аудиопереговоры Москалёва с VAR в спорных моментах, включая неназначенный пенальти на 59-й минуте, когда в штрафной «Зенита» столкнулись Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков и Антон Зиньковский. В этом эпизоде главный арбитр увидел фол со стороны атакующего игрока и подтвердил свою уверенность в диалоге с помощниками, которые закрепили решение после просмотра повтора.
Напомним, 9 июля «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Спартак» со счётом 4:0. Голы забили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.
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