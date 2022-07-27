Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Дембеле помог «Барселоне» сыграть вничью с «Ювентусом»

Дубль Дембеле помог «Барселоне» сыграть вничью с «Ювентусом»
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Колтон Боул» состоялся товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась ничьёй. Итоговый счёт на табло – 2:2.

В составе сине-гранатовых забивал только француз Усман Дембеле. Сначала Дембеле открыл счёт голам в матче на 34-й минуте. Тогда ему ассистировал американский защитник Серджино Дест. А после Дембеле пришлось вновь выводить свой клуб вперёд в матче. Следующий его гол состоялся уже через 6 минут. Теперь же результативный пас в свою копилку записал испанский полузащитник Серхио Бускетс.

У туринской команды тоже оба гола забил один игрок. Дубль оформил итальянский нападающий Мойзе Кин. Сначала он отличился на 39-й минуте после передачи колумбийца Хуана Куадрадо. А во втором тайме, на 51-й минуте, забил последний мяч в матче, принеся своей команде ничью. Ассистировал ему итальянский полузащитник Мануэль Локателли.

Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
27 июля 2022, среда. 03:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Дембеле – 34'   1:1 Кин – 39'   2:1 Дембеле – 40'   2:2 Кин – 51'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022