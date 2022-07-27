Дубль Дембеле помог «Барселоне» сыграть вничью с «Ювентусом»

В Далласе (США) на стадионе «Колтон Боул» состоялся товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась ничьёй. Итоговый счёт на табло – 2:2.
В составе сине-гранатовых забивал только француз Усман Дембеле. Сначала Дембеле открыл счёт голам в матче на 34-й минуте. Тогда ему ассистировал американский защитник Серджино Дест. А после Дембеле пришлось вновь выводить свой клуб вперёд в матче. Следующий его гол состоялся уже через 6 минут. Теперь же результативный пас в свою копилку записал испанский полузащитник Серхио Бускетс.
У туринской команды тоже оба гола забил один игрок. Дубль оформил итальянский нападающий Мойзе Кин. Сначала он отличился на 39-й минуте после передачи колумбийца Хуана Куадрадо. А во втором тайме, на 51-й минуте, забил последний мяч в матче, принеся своей команде ничью. Ассистировал ему итальянский полузащитник Мануэль Локателли.
Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.
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