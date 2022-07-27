Экс-игрок «Челси» Оскар перейдёт во «Фламенго»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Оскар, который сейчас выступает за китайский «Шанхай СИПГ», перейдёт во «Фламенго». Об этом сообщает O Dia.



По данным источника, бразильскому клубу нужно будет лишь договориться о стоимости Оскара с «Шанхай СИПГ», все устные детали уже улажены.



Также сообщается, что в подписании Оскара были заинтересованы и другие бразильские клубы — «Сан-Паулу» и «Интернасьонал».

Бразилец выступает за «Шанхай Порт» с 2017 года, куда перешёл из «Челси» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 ноября 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.



С 2011 по 2016 год Оскар вызывался в сборную Бразилии, за которую успел провести 48 матчей, забить 12 голов и отдать 15 результативных передач.