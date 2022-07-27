Миралем Пьянич: работать с Хави – это нечто особенное

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины и каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич высказался о главном тренере команды Хави.



«Хави всегда был моим образцом для подражания в игре в полузащите. Я следил за ним с восхищением. На мой взгляд, он один из лучших полузащитников всех времён. Работать с ним – это нечто особенное. Нас ждёт хороший сезон», – приводит слова Пьянича Fanatik.



Напомним, прошлый сезон Пьянич провёл в аренде в стамбульском «Бешикташе». Миралем сыграл за турецкую команду 26 матчей и отдал четыре голевые передачи.



Пьянич перешёл в «Барселону» из туринского «Ювентуса» в сентябре 2020 года за € 60 млн. За каталонский клуб Миралем провёл 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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