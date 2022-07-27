Представители Вернера предложили его нескольким клубам

Представители нападающего «Челси» Тимо Вернера предлагают услуги форварда различным клубам. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
По данным источника, в числе претендентов на 26-летнего немца значатся «Ювентус» «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».
Ранее стало известно, что Тимо Вернер хочет уйти из команды. Английский клуб не будет против ухода 26-летнего футболиста, но лишь в том случае, если за него заплатят около € 39 млн. В июле 2020 года «Челси» отдал «РБ Лейпциг» за переход футболиста € 53 млн.
В прошлом сезоне в 37 матчах во всех турнирах Вернер стал автором 11 голов и шести результативных передач. Его соглашение с лондонским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Вернера оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
- 27 июля 2022
-
07:16
-
07:01
-
06:55
-
06:47
-
06:47
-
06:40
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:51
-
05:45
-
05:45
-
05:31
-
04:58
-
04:38
-
04:10
-
04:08
-
03:47
-
03:33
-
03:31
-
03:14
-
03:03
-
02:57
-
02:41
-
02:40
-
02:13
-
02:02
-
01:54
-
01:38
-
01:32
-
01:20
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:40