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Представители Вернера предложили его нескольким клубам

Представители Вернера предложили его нескольким клубам
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Представители нападающего «Челси» Тимо Вернера предлагают услуги форварда различным клубам. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

По данным источника, в числе претендентов на 26-летнего немца значатся «Ювентус» «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

Ранее стало известно, что Тимо Вернер хочет уйти из команды. Английский клуб не будет против ухода 26-летнего футболиста, но лишь в том случае, если за него заплатят около € 39 млн. В июле 2020 года «Челси» отдал «РБ Лейпциг» за переход футболиста € 53 млн.

В прошлом сезоне в 37 матчах во всех турнирах Вернер стал автором 11 голов и шести результативных передач. Его соглашение с лондонским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Вернера оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.

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