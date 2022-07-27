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Хави прокомментировал ничью с «Ювентусом»

Хави прокомментировал ничью с «Ювентусом»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Ювентусом» (2:2).

«Нам немного не хватило интенсивности из-за жары на стадионе. Мы мало доминировали в первом тайме, и это одна из причин такого результата. В таких играх видно неочевидные вещи», — приводит слова Хави As.

В Далласе (США) на стадионе «Колтон Боул» состоялся товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась ничьей. Итоговый счёт на табло – 2:2.

В составе сине-гранатовых забивал только француз Усман Дембеле. Француз оформил дубль.

У туринской команды тоже оба гола забил один игрок. Дубль оформил итальянский нападающий Мойзе Кин.

Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

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