Хави прокомментировал ничью с «Ювентусом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Ювентусом» (2:2).
«Нам немного не хватило интенсивности из-за жары на стадионе. Мы мало доминировали в первом тайме, и это одна из причин такого результата. В таких играх видно неочевидные вещи», — приводит слова Хави As.
В Далласе (США) на стадионе «Колтон Боул» состоялся товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась ничьей. Итоговый счёт на табло – 2:2.
В составе сине-гранатовых забивал только француз Усман Дембеле. Француз оформил дубль.
У туринской команды тоже оба гола забил один игрок. Дубль оформил итальянский нападающий Мойзе Кин.
Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.
- 27 июля 2022
-
08:43
-
08:36
-
08:31
-
08:13
-
08:08
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:21
-
07:16
-
07:01
-
06:55
-
06:47
-
06:47
-
06:40
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:51
-
05:45
-
05:45
-
05:31
-
04:58
-
04:38
-
04:10
-
04:08
-
03:47
-
03:33
-
03:31
-
03:14
-
03:03
-
02:57
-
02:41
-
02:40
-
02:13