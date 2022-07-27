Хави: Дембеле — особенный футболист, который может изменить игру

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал дубль нападающего Усмана Дембеле в ворота туринского «Ювентуса» (2:2).
«Он другой, Усман — особенный игрок. Это даёт нам многое в игре, особенно когда надо поменять игру. Мало у кого есть подобные игроки. Конечно, ему стоит быть более стабильным и забивать больше голов. Но с этим Дембеле, которого я знаю с ноября, я очень доволен им и также считаю его очень преданным футболу», — приводит слова Хави As.
В Далласе (США) на стадионе «Колтон Боул» состоялся товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась ничьей. Итоговый счёт на табло – 2:2.
В составе сине-гранатовых забивал только француз Усман Дембеле. Француз оформил дубль.
У туринской команды тоже оба гола забил один игрок. Дубль оформил итальянский нападающий Мойзе Кин.
- 27 июля 2022
-
08:43
-
08:36
-
08:31
-
08:13
-
08:08
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:21
-
07:16
-
07:01
-
06:55
-
06:47
-
06:47
-
06:40
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:51
-
05:45
-
05:45
-
05:31
-
04:58
-
04:38
-
04:10
-
04:08
-
03:47
-
03:33
-
03:31
-
03:14
-
03:03
-
02:57
-
02:41
-
02:40
-
02:13