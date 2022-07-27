Хави: Дембеле — особенный футболист, который может изменить игру

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал дубль нападающего Усмана Дембеле в ворота туринского «Ювентуса» (2:2).



«Он другой, Усман — особенный игрок. Это даёт нам многое в игре, особенно когда надо поменять игру. Мало у кого есть подобные игроки. Конечно, ему стоит быть более стабильным и забивать больше голов. Но с этим Дембеле, которого я знаю с ноября, я очень доволен им и также считаю его очень преданным футболу», — приводит слова Хави As.



В Далласе (США) на стадионе «Колтон Боул» состоялся товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась ничьей. Итоговый счёт на табло – 2:2.



В составе сине-гранатовых забивал только француз Усман Дембеле. Француз оформил дубль.



У туринской команды тоже оба гола забил один игрок. Дубль оформил итальянский нападающий Мойзе Кин.

Новость по теме Дубль Дембеле помог «Барселоне» сыграть вничью с «Ювентусом»