Голы Бензема и Азара принесли «Реалу» ничью в матче с «Америкой»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Оракл-Парк» состоялся товарищеский матч, в котором мадридский «Реал» принимал мексиканскую «Америку». Встреча завершилась ничьей. Итоговый счёт на табло – 2:2.



Счёт голам в матче открыли номинальные гости. Уже на 5-й минуте матча ворота Андрея Лунина поразил мексиканский нападающий Энри Мартин. Пас на гол ему отдал его соотечественник и защитник Мигель Лаюн.



На 22-й минуте счёт в матче сравнял французский форвард мадридского клуба Карим Бензема. Нападающий забил после передачи испанского полузащитника Марко Асенсио. Через 10 минут после начала второго тайма пенальти реализовал бельгиец Эден Азар.



Но на 82-й минуте итоговый счёт на табло установил испанский полузащитник номинальных гостей Альваро Фидальго.