Дибала побил рекорд по продаже футболок в первый день после перехода в клуб Серии А
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Аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала побил рекорд по продаже футболок со своим именем в первый день после перехода в клуб чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, прошлым рекордсменом был португальский нападающий Криштиану Роналду. Он установил рекорд в день прибытия в «Ювентус».
Сообщалось, что в первый день приезда Роналлу было продано 500 тыс футболок. Майки Дибалы же продали в первый день трансфера сразу в количестве 530 тыс.
Напомним, Пауло Дибала перешёл в римский клуб на правах свободного агента. Он подписал трёхлетний контракт. Ранее аргентинец был игроком «Ювентуса», за которой провёл 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач.
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