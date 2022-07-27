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Дибала побил рекорд по продаже футболок в первый день после перехода в клуб Серии А

Дибала побил рекорд по продаже футболок в первый день после перехода в клуб Серии А
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Аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала побил рекорд по продаже футболок со своим именем в первый день после перехода в клуб чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, прошлым рекордсменом был португальский нападающий Криштиану Роналду. Он установил рекорд в день прибытия в «Ювентус».

Сообщалось, что в первый день приезда Роналлу было продано 500 тыс футболок. Майки Дибалы же продали в первый день трансфера сразу в количестве 530 тыс.

Напомним, Пауло Дибала перешёл в римский клуб на правах свободного агента. Он подписал трёхлетний контракт. Ранее аргентинец был игроком «Ювентуса», за которой провёл 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач.

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