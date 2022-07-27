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Анчелотти: в матче за Суперкубок УЕФА «Реал» должен полагаться на тех, кто выиграл ЛЧ

Анчелотти: в матче за Суперкубок УЕФА «Реал» должен полагаться на тех, кто выиграл ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что задействует в матче за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» футболистов, которые помогли команде одержать победу в Лиге чемпионов.

«Мы должны полагаться на тех игроков, которые выиграли Лигу чемпионов. Нужно завершить прошлый сезон победой в Суперкубке. Мы много работаем, готовимся. Сейчас свежесть команды не на высшем уровне, но это положительный признак. После матча с «Ювентусом» мы снизим нагрузки, чтобы подойти к игре за Суперкубок в хорошем состоянии», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» состоится 10 августа на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, мадридский клуб стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, а «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы.

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