Кирицэ — о нынешнем составе «Зенита»: сейчас в команде одни иностранцы. Нас любили больше
Поделиться
Бывший футболист «Зенита» Даниил Кирицэ поделился мнением о нынешнем составе клуба. Он сравнил его с тем, в котором выступал в начале столетия. Экс-игрок отметил, что в прошлом команда больше опиралась на футболистов из России.
«В декабре я приезжал в Санкт-Петербург на матч с «Челси». Пошёл на новый стадион, посмотрел на новый «Зенит». Это классная команда с большими деньгами, там много иностранцев. Но всё по-другому. В мои времена играли в основном россияне, ребята получали небольшие зарплаты, премиальные были тоже не такие большие. Всё изменилось. Главное, что в той команде было много россиян. Сейчас одни иностранцы. Я этого не понимаю. Мне кажется, нашу команду любили больше», — цитирует Кирицэ «РИА Новости».
Комментарии
- 27 июля 2022
-
11:50
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:33
-
11:26
-
11:20
-
11:19
-
11:01
-
11:00
-
10:57
-
10:55
-
10:54
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
09:59
-
09:55
-
09:46
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
08:31
-
08:13
-
08:08
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:21
Партнерский контент