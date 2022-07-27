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Кирицэ — о нынешнем составе «Зенита»: сейчас в команде одни иностранцы. Нас любили больше

Кирицэ — о нынешнем составе «Зенита»: сейчас в команде одни иностранцы. Нас любили больше
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Бывший футболист «Зенита» Даниил Кирицэ поделился мнением о нынешнем составе клуба. Он сравнил его с тем, в котором выступал в начале столетия. Экс-игрок отметил, что в прошлом команда больше опиралась на футболистов из России.

«В декабре я приезжал в Санкт-Петербург на матч с «Челси». Пошёл на новый стадион, посмотрел на новый «Зенит». Это классная команда с большими деньгами, там много иностранцев. Но всё по-другому. В мои времена играли в основном россияне, ребята получали небольшие зарплаты, премиальные были тоже не такие большие. Всё изменилось. Главное, что в той команде было много россиян. Сейчас одни иностранцы. Я этого не понимаю. Мне кажется, нашу команду любили больше», — цитирует Кирицэ «РИА Новости».

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