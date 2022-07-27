Шпилевский: в «Динамо» говорили, что после Шварца к моей кандидатуре вернутся

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал, что мог оказаться в московском «Динамо». Он сообщил, что рассматривался в качестве кандидатуры ещё перед приходом Сандро Шварца.



«Мне в тот день столько сообщений пришло: «Это правда?» Я не знаю, со мной лично никто не связывался. Но, когда я в «Кайрате» ещё работал, был одним из двух кандидатов на тренерский пост в «Динамо» наряду со Шварцем. Мы с Бувачем созванивались, общались с Соловьёвым. Была конференция в Zoom, мы всё обсуждали. Думаю, я им понравился в разговоре. Было даже сказано, что при следующей смене тренера, после Шварца, к моей кандидатуре обязательно вернутся», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.