Ал. Мостовой — о матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»: если позовут, я должен подумать
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном приглашении на матч легенд «Спартака» и «Зенита».
«Пока не могу ничего ответить, не слышал. Нахожусь не в Москве. Хотел бы принять участие, но сейчас всё по-другому будет. Как по-другому? Если меня тогда приглашали… А сейчас я должен подумать, если позовут, есть дела. В этом плане говорю», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что Мостовой, а также Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко и Дмитрий Сычёв могут выступить на ответном матче легенд «Спартака» и «Зенита». Первая встреча завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0.
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