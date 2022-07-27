Ал. Мостовой — о матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»: если позовут, я должен подумать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном приглашении на матч легенд «Спартака» и «Зенита».

«Пока не могу ничего ответить, не слышал. Нахожусь не в Москве. Хотел бы принять участие, но сейчас всё по-другому будет. Как по-другому? Если меня тогда приглашали… А сейчас я должен подумать, если позовут, есть дела. В этом плане говорю», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что Мостовой, а также Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко и Дмитрий Сычёв могут выступить на ответном матче легенд «Спартака» и «Зенита». Первая встреча завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0.