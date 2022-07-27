В «Арисе» рассказали, чем различается работа с киприотами и постсоветской аудиторией

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев высказался о разнице работы с киприотами и постсоветской аудиторией.

«Разница в том, что, во-первых, на постсоветском пространстве нам понятнее, как люди воспримут те или иные действия, какой у них запрос на тот или иной сервис, какие паттерны поведения, какие форматы юмора. В странах бывшего СССР работа быстрее, понятна и прогнозируема реакция. Многое из того, что работает и применяется на постсоветском пространстве — всякие тренды на жёсткие СММ-баттлы, на токсичный маркетинг, — здесь бы не зашло. Хотя это могло бы работать, если бы не воспринималось болезненно. Народ тут простой, открытый и эмоциональный. Поэтому самое лучшее средство — это любовь и доброта. Нужно не то чтобы быть белыми и пушистыми, а скорее, не злобными и не враждебными. Однако надо ещё и выдавать серьёзное качество во всём остальном. Людям же нравится показывать эмоции. Они почему агрессивные? Потому что это тоже эмоции. Так что если ты даёшь им возможность получить позитивные эмоции без драк и оскорблений, то все счастливы.



Ещё разница в том, что на постсоветском пространстве менеджеров вроде меня воспринимали бы без настороженности, не как чужаков. Люди понимали бы: вот человек, родился в России, Беларуси, Украине, Казахстане — неважно. Всё понятно. А здесь есть осторожность: вот приехали сумасшедшие люди с большой земли и не совсем понимают, что тут происходит. Но мы понимаем», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.