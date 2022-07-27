Стали известны подробности соглашения «Спартака» и технического партнёра клуба Wildberries

По условиям соглашения клуб не будет платить компании Wildberries. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Для клуба это не денежная история. Компания поможет клубу с поставками экипировки, а взамен получит рекламу от «Спартака», – добавил собеседник «Чемпионата».



Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» и онлайн-платформа Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве. Начиная с сезона-2023/2024 новый технический партнёр клуба будет поставлять экипировку всем командам. Соглашение рассчитано на три года.



23 июля в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 сошлись «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу в матче – 4:1.

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