Директор по маркетингу «Ариса»: на Кипре Fan ID стал преградой для любви к футболу

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев высказался о введении Fan ID на Кипре.
«Здесь есть Fan ID, и с ним уже некоторое количество лет страна живёт. Это стало преградой для любви к футболу. Многие люди перестали ходить на стадионы, потому что не хотят делиться персональными данными. Протесты? Они были на уровне фанатских организаций. У многих клубов несколько сезонов активные фанаты просто не приходили на матчи, бойкотировали их. Но в этом году они начинают возвращаться, потому что решили, что их поддержка нужна клубам. Кстати, в том числе благодаря «Арису». Многие клубы почувствовали давление от болельщицкого комьюнити. Мол, «Арис» тут поднялся из низов и сразу добился каких-то результатов», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 27 июля 2022
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