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В кипрском «Арисе» объяснили, почему сделали упор на русскоязычных болельщиков

В кипрском «Арисе» объяснили, почему сделали упор на русскоязычных болельщиков
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Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев объяснил упор на русскоязычных болельщиков.

«Целевой мы ставили новую аудиторию с определённой спецификой. Это экспаты русскоязычного комьюнити: русские, белорусы, украинцы, казахи, латыши, армяне, азербайджанцы — кто угодно. Из всех мест, где говорят по-русски, здесь есть люди. На них никто из местных клубов никогда не обращал внимания. Хотя в Лимасоле самое большое русскоязычное комьюнити — десятки тысяч людей. Они живут здесь одни, семьями, приехали зарабатывать большие деньги, жить с внуками, чиллить на пенсии, ходят в школы, университеты. Поскольку мы сами такие — у нас тоже есть семьи, дети — продукт создаём как для себя. И так как наша внутренняя планка высокая, мы создаём точно такой же качественный продукт и для людей, живущих тут.

Это целевая аудитория, которую очень трудно привлечь. В экономическом плане привлечение одного такого болельщика стоит очень дорого. Зато эта аудитория желанна всеми… Мы понимали, что эта аудитория очень разнообразна. Это сотрудники IT-компаний, люди из сферы сервиса, строительства, других мест. К каждому из них нужно найти подход. Многие из них никогда не были на футболе и не интересовались им. Для них «Арис» стал первой командой в жизни, и вот они уже с нами, приходят на стадион и болеют», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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