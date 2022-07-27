В «Арисе» сообщили, что за сезон подняли посещаемость в 20 раз

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал о росте посещаемости матчей клуба.

«Когда у «Ариса» были проблемы, — пребывание в низших лигах, туманные перспективы клуба, — некоторая часть болельщиков отвалилась. Кто-то стал болеть за другие команды, кто-то просто перешёл в пассивный режим. Когда мы пришли в клуб, на матчи ходило по 50 человек. За прошлый сезон мы подняли этот показатель в 20 раз — стала ходить тысяча. Такой прогрессии здесь нет ни у кого.



Мы понимали, что у нас не будет фанатов и никто не будет сразу петь песни. Поэтому мы пошли другим путём: организовали свой бэнд барабанов и поставили их на трибуну. Это был один из первых информационных взрывов на Кипре. Никто не понимал, что происходит. Какое-то ритуальное действие — бригада барабанщиков задаёт ритм. Всем весело и прикольно. Первая публикация о барабанщиках «Ариса» на одном из главных спортивных порталов Кипра собрала за четыре часа в четыре раза больше просмотров, чем все публикации о всех командах в течение недели. Это был наш первый нестандартный ход», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.